Una presunta frode fiscale da oltre 1,4 milioni di euro, realizzata attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e un sistema di somministrazione illecita di manodopera, e’ stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Villafranca di Verona al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, che ha portato al sequestro preventivo di denaro e beni per un valore complessivo superiore a 1,4 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta due societa’ operanti nel settore del trasporto merci: una cooperativa con sede in provincia di Verona, precedentemente stabilita nel Foggiano, e una societa’ consortile, anch’essa con sede nel Veronese. Le indagini sono partite da una verifica fiscale nei confronti della cooperativa, durante la quale i finanzieri hanno individuato una serie di anomalie nella gestione dei rapporti di lavoro e nella documentazione contabile. Secondo l’ipotesi investigativa, la cooperativa avrebbe emesso fatture false sulla base di contratti di manodopera ritenuti fittizi, mentre i lavoratori sarebbero stati, di fatto, gestiti direttamente dalla societa’ consortile che beneficiava delle loro prestazioni. Un sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe consentito di mascherare un’illecita somministrazione di manodopera attraverso operazioni commerciali soltanto apparentemente regolari. A confermare le irregolarita’ sarebbero state anche le dichiarazioni raccolte dagli stessi lavoratori, che hanno permesso di ricostruire l’effettiva organizzazione dell’attivita’. Le indagini hanno riguardato i movimenti di denaro tra le due societa’, consentendo alle Fiamme Gialle di quantificare il vantaggio fiscale che la societa’ consortile avrebbe ottenuto utilizzando fatture per operazioni inesistenti e portando in deduzione costi ritenuti fiscalmente indeducibili. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di disponibilita’ finanziarie e altri beni fino alla concorrenza dell’importo contestato. Il provvedimento e’ stato eseguito dai finanzieri di Villafranca di Verona. I destinatari della misura cautelare hanno successivamente presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che ha pero’ respinto l’istanza, confermando il sequestro dei beni.



Pubblicato il 24 Novembre 2026