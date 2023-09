Frode all’Inps per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, 48 persone indagate

Una frode all’Inps per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza per oltre 500mila euro è stata scoperta dai finanzieri della compagnia di Trani che hanno segnalato all’autorità giudiziaria 48 persone, poco più che maggiorenni, residenti a Trani e risultati senza fissa dimora. Secondo la ricostruzione dei finanzieri, le persone finite nel mirino, attraverso la migrazione fittizia della propria residenza di origine, ovvero quella del nucleo familiare, hanno dichiarato di essere ”senza fissa dimora”.

Nella nuova condizione (meramente formale) di homeless, hanno sottoscritto la prevista dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’Isee, dichiarandosi nucleo familiare monocomponente, e sono così riusciti ad ottenere indebitamente la provvidenza sociale prevista. Con questo artifizio documentale hanno incassato indebitamente 350mila euro e ne avrebbero ricevuti altri 200mila senza l’intervento delle fiamme gialle tranesi. I soggetti coinvolti sono stati segnalati dalle fiamme gialle all’Inps per l’interruzione delle erogazioni in corso e per il recupero delle somme già percepite.



