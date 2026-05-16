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Friuli, ritrovati morti i due giovani escursionisti dispersi

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(Adnkronos) – Sono stati trovati stamane i corpi dei due giovani escursionisti dispersi nella zona tra il monte Piombada e il monte Bottai, in Friuli. Le ricerche erano cominciate ieri con un gran dispiegamento di mezzi. Le due vittime sono un giovane austriaco e un 23enne statunitense che insieme avevano fatto tappa a Verzegnis, una frazione di Tolmezzo (Udine). A individuarli stamane, nel fondo di un canalone, l’elicottero della Protezione civile. Probabilmente sono scivolati lungo uno dei tanti sentieri che si dipanano da Sella Chianzutan, dove i soccorritori hanno rilevato tracce del loro passaggio. Le due salme sono state recuperate dal Soccorso alpino e portate all’obitorio di Tolmezzo, dove le famiglie dei due giovani si stanno recando, e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del nulla osta.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

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