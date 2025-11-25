Attualità

Freddo e venti gelidi fino a venerdì, ma dal fine settimana cambia tutto

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Novembre si è travestito da gennaio e, da una decina di giorni, i connotati meteo sono più invernali che autunnali. Il freddo continuerà fino a venerdì, specie al mattino e soprattutto laddove il vento soffierà più forte. Fino a venerdì infatti avremo la tramontana, il grecale e la bora protagonisti, venti dai quadranti settentrionali che porteranno aria più fredda dalle lontane terre baltiche". Così all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it.  "Oltre al freddo – spiega Tedici – queste correnti baltiche forniranno energia a una bassa pressione presente al Sud con altri rovesci sia al meridione sia sul Medio Adriatico. Questi rovesci di neve oltre gli 800-1000 metri lungo tutta la fascia appenninica rendendo il paesaggio ancora più natalizio a un mese dalle festività". "Dal prossimo weekend è atteso un graduale rialzo delle temperature, ma il maltempo non sarà finito: una nuova perturbazione è prevista in arrivo domenica al Centro-Nord", conclude Tedici. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Belen e l’intervista ‘rallentata’: “Avevo preso dei calmanti, soffro di attacchi di panico”

14 minuti fa

Corona e la querela di De Laurentiis: “Sfidiamoci a duello”

47 minuti fa

Ostia, feci in chiesa e sull’altare: ci sarà messa di riparazione

1 ora fa

La Fifa svela la procedura di sorteggio per i Mondiali 2026: ecco cosa dovrà ‘aspettarsi’ l’Italia

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio