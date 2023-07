Frattesi all’Inter, “è fatta: ha firmato”: l’annuncio

(Adnkronos) – "E' fatta, è fatta per Frattesi all'Inter, ha firmato poco fa". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intercettato da Sky Sport in casa Inter, conferma che Davide Frattesi sarà un giocatore nerazzurro. "Siamo assolutamente contenti, non è stata una trattativa facile, è stata lunga anche perché c'erano diversi club interessati, ma penso che con l'Inter si sia conclusa nel modo migliore sia per noi che per il giocatore, perché anche lui aveva una preferenza per la società nerazzurra". "Frattesi è un giovane italiano, ha delle caratteristiche differenti da tanti altri centrocampisti e sono convinto che l'Inter ha fatto un ottimo acquisto, poi starà all'allenatore e alla società valorizzarlo nel modo migliore. Sono sicuro che comunque lo sapranno fare perché è un giocatore di grandissima qualità e con un grande talento". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2023