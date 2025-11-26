Frattarolo: “Operato nel quadro delle norme vigenti, con trasparenza e rigore”

In merito alle osservazioni comparse sulla stampa circa il bando per il rilascio di nuove licenze taxi e NCC, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti a tutela della correttezza dell’operato istituzionale.

Il bando è stato predisposto nel pieno rispetto della normativa nazionale, della giurisprudenza amministrativa e del Regolamento comunale vigente, approvato dalla Commissione Straordinaria con Deliberazione n. 97 del luglio 2023.

È fondamentale ribadire che il regolamento attualmente in vigore non prevede quote obbligatorie di taxi attrezzati, una scelta che – come stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza – richiede una preventiva valutazione istruttoria e una revisione regolamentare da approvare in Consiglio Comunale.

La tematica dell’accessibilità, contrariamente a quanto affermato, non è stata affatto ignorata. Infatti, la relazione dirigenziale approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 19 del 19 maggio 2025 dedica una parte significativa alle misure per migliorare il servizio alle persone con disabilità, indicando incentivi e obblighi progressivi per l’acquisto di mezzi attrezzati; servizi dedicati e tariffe calmierate per utenti fragili; criteri premiali nei bandi per operatori dotati di veicoli accessibili.

Tra l’altro, la sensibilità sulla tematica è dimostrata sia dalla puntuale partenza del servizio di trasporto scolastico e dall’acquisto di 42 nuovi mezzi ATAF dotati di piattaforma mobile per garantire l’accessibilità.

“Dobbiamo necessariamente respingere ogni ricostruzione che descriva omissioni o scelte arbitrarie, abbiamo operato nel quadro delle norme vigenti, con trasparenza e rigore – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo -. Allo stesso tempo, ribadiamo con chiarezza che l’accessibilità è e resterà una priorità. Il percorso di revisione del regolamento – già avviato e fondato su un’analisi tecnica solida – ci consentirà di introdurre misure moderne e inclusive, evitando scorciatoie che esporrebbero il Comune a contenziosi e rischi di illegittimità. Siamo impegnati a costruire un sistema taxi efficiente, sostenibile e capace di rispondere anche alle esigenze delle persone più fragili. Il Comune di Foggia – conclude – sarà sempre aperto al dialogo con cittadini, associazioni e operatori del settore: un confronto sereno e costruttivo è parte integrante del nostro modo di amministrare”.



