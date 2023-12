Frattarolo: “La vigilia di Natale a Foggia sarà bellissima”

La vigilia di Natale a Foggia ha le sue prescrizioni, senza “nessuna guerra ai dj che non abbiamo intenzione di fare”. Così l’assessore alle attività produttive Lorenzo Frattarolo a proposito dell’attesa giornata del 24 dicembre. “Sarà un giorno bellissimo, ci divertiremo tutti in sicurezza, senza creare strozzature lungo le vie di percorrenza perché quello per Foggia è un giorno speciale. Si prevedono grandi afflussi, come sempre, da tutta la provincia. Stiamo lavorando per assicurare che tutto si svolga secondo le norme e che gli esercizi commerciali, dai bar ai negozi, possano sfruttare al meglio le possibilità di una giornata molto affollata. Una pianificazione che stiamo mettendo in atto anche con dei tempi risicati visto che la giunta si è insediata il 14 dicembre”.

Intanto si è tenuta una riunione ieri a Palazzo di città su sicurezza e tutela dell’ordine pubblico cui hanno partecipato i rappresentanti dell’assessorato alle attività produttive, del Suap, della polizia locale e della sindaca. Ne è seguita una nuova ordinanza di Episcopo che precisa meglio le disposizioni in riferimento a quella precedente del 15 dicembre. Sono ancora in corso d’istruttoria alcune pratiche per il rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per iniziativa promozionale e trattenimento musicale.

Primo punto: “È vietato l’allestimento e lo svolgimento all’aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. “D.J. set”, a eccezione di quelle diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici, e dei trattenimenti tenuti presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei dehors già autorizzati”.

Per quanto riguarda invece i pubblici esercizi di somministrazione, in possesso di specifica autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico per attività promozionale e di trattenimento musicale, richiesta in data antecedente a quella del 15 dicembre 2023, “è altresì consentita la diffusione sonora all’esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa e comunque entro la soglia prevista per le emissioni sonore nei centri urbani, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite

nell’autorizzazione”. La situazione di ingombro effettivo della sede stradale e del marciapiede “non deve eccedere, in larghezza, quella già occupata dai manufatti pertinenziali autorizzati, al fine di consentire il sufficiente transito e deflusso delle persone ed il soccorso alle stesse in caso di necessità e non interferisca con lo svolgimento delle regolari attività degli esercizi commerciali limitrofi”.

Le polemiche su una specie di “vigilia dimezzata” nel divertimento sono state diverse in queste ultime settimane. Alla luce di quanto stabilito, saranno i bar autorizzati a tenere i famosi “d.j. set” e dunque, per esempio, non capiterà che l’isola pedonale possa trasformarsi in una sorta di improvvisata discoteca a cielo aperto, come pure qualche altro snodo nevralgico della città, con un palco allestito nel bel mezzo del percorso.

Paola Lucino



Pubblicato il 19 Dicembre 2023