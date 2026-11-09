Fratello di Orban fermato, Ilaria Salis: “Hanno prosperato in un sistema mafioso”

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Ilaria Salis commenta il fermo del fratello di Viktor Orban, Aron, accusato di tratta di esseri umani. “Accuse gravi e pesanti quelle rivolte ad Aron Orban (il fenomeno nella foto), fratello del più noto Viktor (l’idolo caduto dell’estrema destra)”, ha scritto l’europarlamentare di Avs in un post pubblicato sul proprio profilo X.

“Restiamo garantisti, naturalmente. Ma è difficile ignorare come in Ungheria, negli anni del regime, la famiglia Orban abbia prosperato all’interno di un sistema di potere segnato da corruzione, abusi e privilegi – il tutto sullo sfondo di quell’insopportabile ipocrisia così tipica dei fascismi”, ha continuato Salis, “un sistema dai tratti mafiosi, su cui ora è doveroso fare piena luce, accertando fino in fondo tutte le responsabilità”.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026