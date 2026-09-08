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Fratelli d’Italia sempre al comando, Vannacci cresce: il sondaggio Porta a Porta

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(Adnkronos) – Se si votasse oggi, FdI resterebbe il primo partito, seguito a distanza dal Pd, mentre Vannacci supererebbe Forza Italia e Lega. È quanto emerge dal sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta' di Bruno Vespa sulle intenzioni di voto degli italiani.  Più in dettaglio, Fratelli d'Italia si attesterebbe al 27,5%, seguito dal Pd al 19,5%. Il Movimento 5 stelle, invece, si attesterebbe al 12,2%, mentre Futuro Nazionale con Vannacci è all’8%, in forte crescita rispetto al 4,5% rilevato nello scorso giugno. Forza Italia è al 7% mentre la Lega è al 5,5%. Alleanza Verdi e Sinistra è, anch’essa, al 5,5%. La lista Azione-Liberal democratici- Spazio pubblico è al 5% mentre Italia viva-Casa riformista è al 2%. Infine Noi moderati è all'1,5%, Progetto civico all’1,3%, +Europa e Sud chiama nord sono entrambi all'1%.  In generale il centrodestra è al 41,5 %, come il campo largo. La stima dell'affluenza si attesta al 61%.  
In caso di un eventuale ballottaggio, il 53% degli elettori voterebbero per la coalizione guidata dalla premier Giorgia Meloni, mentre il 47% voterebbe per quella guidata da Elly Schlein. Tra gli elettori dei 'partiti esclusi', il 95% di quelli di Futuro nazionale voterebbero per il centrodestra contro il 5% che invece darebbe il voto al campo largo, il 48% dei centristi (Azione-Partito Liberaldemocratico-Spazio pubblico) andrebbe con la presidente del Consiglio attuale contro il 58% che invece sposerebbe la causa delle opposizioni, e degli altri: 41% per la maggioranza di oggi e il 59% per il campo progressista. La potenziale affluenza al secondo turno si aggirerebbe intorno al 56%. Secondo il 45% degli elettori del centrodestra, inoltre, Futuro nazionale con Vannacci dovrebbe far parte della loro coalizione, mentre il 34% crede che il generale della Folgore dovrebbe correre per contro proprio. In particolare, la metà degli elettori di Fratelli d'Italia è favorevole a inglobare l'ex europarlamentare del Carroccio, più di uno su tre della Lega (36%, in gran parte però indecisa sul da farsi, con il 41%) e solo il 27% di quelli di Forza Italia, contrari al 61% a farlo entrare della casa costruita da Silvio Berlusconi. Quanto, invece, agli elettori di Futuro nazionale, il 55% è favorevole ad andare con il centrodestra, il 45% no.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

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