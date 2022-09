Fratelli d’Italia rinasce a Foggia partendo dai suoi giovani

Nella serata di giovedì 15 settembre alle ore 19.30 presso la nuova sede di via Napoli 6/A si è riunito insieme al commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Giampietro, un gruppo di attivisti che hanno dato vita al nuovo coordinamento cittadino. Fratelli d’Italia si riorganizza per il rilancio e le sfide future con la consapevolezza che il lavoro sarà duro ma con la forza dell’amore per Foggia, una città ferita profondamente che avrà bisogno di un grande impegno, passione e senso di sacrificio per alzare la testa e ritrovare il proprio orgoglio.A seguito di un ampio giro di consultazioni tra gli attivisti e i simpatizzanti, proseguendo nel compito assegnato dal commissario provinciale onorevole Galeazzo Bignami e il coordinatore regionale Marcello Gemmato, Mario Giampietro ha individuato il gruppo che al suo fianco è pronto a dare il meglio per la propria città.Perché i cittadini del nostro territorio che hanno già urlato a gran voce i loro disagi e i loro dolori adesso hanno bisogno di qualcuno che agisca. Il tempo dell’ascolto è passato adesso ci vogliono i fatti.Il gruppo di lavoro attualmente è composto dai seguenti cittadini che si occuperanno dei relativi settori:Giorgio Marciello, coordinatore gioventù nazionale Foggia; Francesco Passione, tesseramento;Daniele Bonaccorso, social media; Alessandro Marocco, organizzazione; Daria Cascarano, comunicazione, media e telecomunicazioni; Rino Catalano, politiche sociali e welfare; Amalia Lobozzo, sicurezza e legalità, immigrazione; Maria Luisa Fini, professioni e associazioni di Categoria; Antonio Bonaccorso; istruzione, cultura, innovazione e turismo; Valeria Rizzi, pari opportunità e famiglia; Giovanni Gliatta, politiche ambientali e territorio; Valerio Salvatore, rapporto con gli Enti; Flavio di Corcia, politiche giovanili, sport e terzo settore.Siamo pronti a risollevare le sorti del nostro territorio senza risparmiarci in nulla e siamo aperti a chiunque condividendo i nostri valori vuole far parte della nostra squadra.

