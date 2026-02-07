Attualità

Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera

Foto di AdnKronos
(Adnkronos) – Giovanni Franzoni medaglia d'argento e Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due azzurri oggi 7 febbraio salgono sul podio a Bormio nella gara vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1'51''61: l'elvetico conquista la medaglia d'oro ed è il nuovo campione olimpico. Franzoni chiude in 1'51''81, a 0''20 dal primo posto. Paris è terzo in 1'52''11, a mezzo secondo dall'oro 
sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Febbraio 2026

