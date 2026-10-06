Francoprovenzale, a Celle San Vito il nuovo dizionario nasce “porta a porta”

Parola per parola, ricordo dopo ricordo, prende forma un vero e proprio “porta a porta” linguistico per recuperare lemmi, proverbi, antiche ninne nanne, filastrocche e modi di dire nella lingua originale di Celle di San Vito, il francoprovenzale. Lo Sportello Linguistico comunale sta preparando il nuovo Dizionario Francoprovenzale Cellese, un’opera collettiva che sarà pubblicata nel 2027.

“Ogni giorno recuperiamo una parola”, raccontano le operatrici dello Sportello Linguistico che, attraverso il confronto quotidiano con gli abitanti più anziani del paese, cercano di riportare alla luce termini e significati che rischiano di scomparire dalla memoria del Novecento.

“Il francoprovenzale è vivo, si parla quotidianamente da noi, ma a volte è necessario scavare per ritrovare alcune parole quasi dimenticate, che conservano significati profondi della nostra storia e della nostra cultura. Facciamo tutto questo perché abbiamo un dovere verso i nostri giovani: consegnare loro l’eredità più importante, quella che anche tra cento anni dovrà continuare a dirci chi siamo e da dove veniamo”. La storia della comunità francoprovenzale di Celle San Vito affonda le radici nella seconda metà del XIII secolo, quando Carlo I d’Angiò, dopo la conquista di Lucera, favorì l’insediamento di famiglie francesi nell’area di Monte San Vito. Da quel nucleo nacque una comunità che nei secoli ha conservato lingua e tradizioni proprie. Oggi Celle San Vito, insieme alla vicina Faeto, rappresenta una delle due sole isole linguistiche francoprovenzali del Sud Italia, un patrimonio sopravvissuto nel tempo grazie alla trasmissione familiare e alla continuità della vita comunitaria. La tutela del francoprovenzale a Celle San Vito non passa soltanto dalla memoria orale. La comunità linguistica è riconosciuta dalla legge tra le minoranze storiche da proteggere, mentre la lingua rientra tra quelle considerate a rischio di estinzione e da salvaguardare come patrimonio culturale immateriale. Nonostante questo, a Celle San Vito il francoprovenzale continua a essere parlato nella vita quotidiana e viene trasmesso anche alle nuove generazioni, compresi i bambini nelle scuole. È dentro questo percorso di conservazione che si inserisce il lavoro dello Sportello Linguistico, istituito in applicazione della legge 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche e dell’articolo 6 della Costituzione. A portare avanti le attività sono Virginia Carosielli, Mariangela Genovese, Angela D’Aloia, Nausica Carosielli e Antonietta Altieri, mentre alla stesura del nuovo dizionario collabora la maestra Lina Giraldi.

“Lo sportello svolge un importante lavoro di recupero e sviluppo del patrimonio linguistico francoprovenzale – spiega la sindaca Maria Palma Giannini -. Continueremo a valorizzare e divulgare una lingua e una cultura che rappresentano una parte essenziale della nostra identità”.

Il nuovo dizionario raccoglie e amplia il lavoro avviato quattro anni fa con la prima pubblicazione dedicata al francoprovenzale di Celle San Vito. L’edizione prevista per il 2027 sarà più ricca e completa e nascerà come un’opera costruita insieme alla comunità.



Pubblicato il 6 Ottobre 2026