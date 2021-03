Franco Mancini: ecco l’omaggio degli Avenida

Il 30 marzo 2012 a Pescara veniva a mancare un campione, che aveva rivoluzionato il lavoro del portiere nel calcio: Franco Mancini, calciatore simbolo del Foggia Calcio di Zemanlandia, e non solo. Amato anche da tifoserie avversarie, campione riconosciuto, qualunque maglia abbia indossato, e una passione vera per la musica reggae e la batteria. A lui Francesco e Stefano Capasso, cantautore e compositore della band foggiana Avenida, hanno dedicato un brano: “Il Volo di un Campione”, prodotto nell’anno del centenario del Foggia Calcio, che esce proprio oggi, a qualche giorno dal triste anniversario.Aveva gli occhi neri, inconfondibili, Franco Mancini e sembrava che proprio con quelli stregasse il pallone, per evitare i gol. Era nato a Matera, i suoi genitori avevano un panificio, poi arriva a Foggia dove, nell’arco di tre anni, effettua la scalata dalla serie C1 alla serie A. Erano gli anni d’oro che fecero sognare i tifosi rossoneri, sul medesimo prato verde si materializzarono i sogni di un grande campione come Franco Mancini. Portiere esuberante, ambizioso, scaltro Le sue mitiche uscite hanno appassionato generazioni di tifosi, non solo rossoneri, ma appassionati di calcio. Quello bello, vero, giocato, pulito. La voce è di Francesco Capasso, Stefano Capasso al pianoforte, Giuseppe Capasso al basso e Luigi Capasso alla batteria, con la partecipazione dell’artista foggiano Francesco Magistro alle chitarre. Si ringraziano Sarah Sportaiuolo e Luca Delli Carri ai cori, Alfredo e Franco Coda, Michele Di Tonno, Mario De Vivo, Carmine Troisi, Antonio Di Donna, l’amministratore delegato della squadra Davide Pelusi e l’area comunicazione del Foggia. La produzione audio e video è a cura di Clab studios, con il ledwall e le luci di Pianeta Musica e Avl. Il videoclip sarà disponibile nei prossimi giorni anche sui canali ufficiali del Foggia Calcio.

