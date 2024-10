Franco Landella non si ferma: ricorso al Consiglio di Stato

“Non può riscontrarsi, dalle risultanze istruttorie, una partecipazione attiva dell’amministrazione nelle associazioni criminali richiamate. Al più potrebbe trattarsi di un omesso controllo, peraltro non decisivo, in ogni caso inidoneo a giustificare il provvedimento di scioglimento”. Lo comunica in una nota l’avvocato Saverio Sticchi Damiani, difensore di Franco Landella, in merito alla sentenza del Tar che ha confermato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Foggia.

La ricostruzione fornita da Tribunale amministrativo, che ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Foggia, per l’avvocato “non è condivisibile”.

E spiega perché. “Riprende la motivazione frammentaria e incompleta della Prefettura di Foggia, dalla cui relazione si fotografa chiaramente la presenza di meri episodi non qualificabili alla stregua di concreti, univoci e rilevanti

elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata”.

Franco Landella sottolinea che il ricorso contro lo scioglimento per infiltrazioni del Comune di Foggia è stato da lui presentato come “libero cittadino, nella profonda convinzione che esistessero i presupposti per essere accolto ma con la consapevolezza, considerando le innumerevoli pronunce precedenti, che la strada per ottenere Giustizia sarebbe stata ben più lunga”. Comunica l’intenzione, avverso questa sentenza, di proporre ricorso in Consiglio di Stato.

Fai poi riferimento al dibattito in corso- per cui cita l’on. Mauro D’Attis e il ministro Piantedosi- di una possibile riforma della normativa sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose. Un provvedimento, secondo l’ex sindaco, “di cui sono evidenti, soprattutto, le conseguenze devastanti per un’intera comunità e per gli amministratori e le loro famiglie che, con tale misura, vengono stigmatizzati come ‘mafiosi’ senza che, in molti casi come nel mio, non siano stati dimostrati collegamenti, né diretti né indiretti, con qualsiasi organizzazione criminale”.

Landella rivendica, inoltre, che ove mai fosse vero che è stato “inadeguato” nel vigilare e verificare la burocrazia e i gestori di pubblici dei servizi del Comune, è stato “adeguato a risanare i conti delle due ex municipalizzate Ataf e Amgas le quali, all’indomani del mio insediamento, versavano in uno stato economico fallimentare”.

Annovera fra i suoi risultati che, a 7 anni dalla prima vittoria a sindaco, ha lasciato nelle casse comunali “un attivo di circa 80 milioni di euro”. Rivendica la paternità di opere pubbliche che qualcuno oggi “tenta d’intestarsi”, “di non aver mai aumentato la Tari, le tariffe dei parcheggi o qualsiasi imposta diretta o indiretta; di non aver abusato di lavori di somma urgenza che nel passato hanno lasciato invece, in maniera spregiudicata e illegittima, una debitoria considerevole”.

Un’altra sentenza lo ha dichiarato “incandidabile”, e a questo punto si lancia in una serie di domande che riguardano la sua figura di sindaco nei rapporti con gli altri consiglieri e tecnostruttura. Ma soprattutto si chiede perché “debba pagare un’intera comunità e non i singoli dipendenti o i singoli amministratori”.

Ribadisce: “Non vi è stata alcuna influenza sulla mia attività comunale da parte delle organizzazioni criminali” e sottolinea che, durante i commissari, “non è stato revocato nessun atto della mia gestione in autotutela”.

“Spero – conclude- che coloro che hanno tifato per lo scioglimento e hanno sollecitato e utilizzato i vari livelli

istituzionali per raggiungere questo obbiettivo, alimentando il pregiudizio ed il sospetto di una possibile infiltrazione, possano rivedere la propria coscienza per il male che hanno fatto alla città di Foggia. Io continuerò la mia battaglia nelle aule competenti, nel massimo rispetto delle Istituzioni e nella ferma convinzione che il tempo sarà galantuomo e la giustizia farà il suo corso”.



Pubblicato il 5 Ottobre 2024