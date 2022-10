Franco Fossa: disegni e sculture dal realismo esistenziale è il titolo della mostra in programma dal 12 al 29 ottobre 2022, nell’Area espositiva della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e nelle sale della Biblioteca comunale di Castelluccio Valmaggiore.All’inaugurazione, che si terrà mercoledì 12 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala Narrativa della struttura di viale Michelangelo 1 a Foggia, interverranno, insieme alla Direttrice del Polo Regionale Biblio-Museale Gabriella Berardi, il direttore della Biblioteca comunale di Castelluccio Valmaggiore Paquale Bloise, il critico d’arte Gaetano Cristino e gli artisti Salvatore Lovaglio e Antonio Maria Pecchini.L’iniziativa nasce su proposta del Centro Studi e Promozione Arti Visive “Mecenate” di Lucera, che ha sottoscritto un patto di collaborazione con il Polo Biblio-Museale foggiano nell’ambito dell’iniziativa Facciamo un patto, rivolta alle associazioni culturali e di volontariato sociale del territorio.È proprio di Lovaglio, artista poliedrico e fondatore del Centro Studi, l’idea di rendere omaggio allo scultore di Rho, scomparso nel 2010, con il quale ha collaborato, insieme all’amico Pecchini, per oltre quarant’anni, raccogliendone l’eredità artistico-culturale.“L’obiettivo è quello di esporre una selezione di disegni di Franco Fossa che va dagli anni della formazione all’Accademia di Brera agli anni Duemila. La mostra sarà ospitata nei luoghi della cultura naturalmente deputati ad accoglierla, per stabilire un filo di continuità tra contenuto e contenitore”, precisa Lovaglio, anticipando che disegni e incisioni saranno esposti alla Biblioteca “la Magna Capitana”, che vanta una lunga tradizione di conservazione e promozione dei cataloghi espositivi d’arte, non solo locali, oltre ad una ricca collezione di narrativa disegnata.Sarà invece la biblioteca comunale di Castelluccio Valmaggiore ad ospitare sculture in bronzo di Fossa, selezionate tra le poche opere che l’artista ha dedicato al rapporto Uomo-Natura. La selezione si ricollega idealmente al Fondo dell’arte del Paesaggio della Biblioteca nato nel 2020.Illustre interprete dell’arte contemporanea, in oltre sessant’anni di attività, Franco Fossa ha rappresentato le passioni dell’uomo moderno e la sua solitudine, con un‘attenzione particolare al contesto storico, senza tralasciare il vivere quotidiano.Questo doppio interesse, alla grande storia e al vissuto intimistico dell’individuo, lo hanno reso, senza dubbio, uno degli esponenti più rappresentativi del realismo esistenziale.La mostra sarà visitabile fino al 29 ottobre 2022, negli orari di apertura della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e della Biblioteca comunale di Castelluccio Valmaggiore.Sarà proprio la Biblioteca di Castelluccio Valmaggiore, domenica 30 ottobre, alle ore 11.00, ad ospitare il finissage della mostra.Nell’occasione sarà donata alla biblioteca una piastra in bronzo di Fossa che andrà ad arricchirne il Fondo.

