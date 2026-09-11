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Francia, treno deraglia sulla tratta Rouen-Caen: 20 feriti

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(Adnkronos) – Un treno della Ter in servizio sulla tratta Rouen-Caen è deragliato nei pressi della città di Cléon, nella Seine-Maritime in Francia. Lo rende noto il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, spiegando che l'incidente ha provocato "circa 20 feriti". Sul treno viaggiavano 180 passeggeri. Il deragliamento è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nei pressi della città di Cléon. "Insieme al prefetto, che si sta recando sul posto per coordinare la mobilitazione dei servizi di emergenza, e alle squadre delle Ferrovie Federali Svizzere (Sncf), stiamo monitorando attentamente la situazione", ha aggiunto il ministro. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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