Attualità

Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La polizia francese ha sparato a un uomo armato di coltello sotto l'Arc de Triomphe, dopo che il sospettato avrebbe minacciato gli agenti impegnati in un servizio cerimoniale presso il celebre monumento parigino. Lo ha riferito una fonte della polizia all'agenzia Afp, precisando che l'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito mentre minacciava gli agenti che stavano riaccendendo la fiamma sulla tomba del Milite Ignoto. La Procura nazionale antiterrorismo francese ha annunciato di aver assunto la gestione del caso. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Disastro Malinin, l’alieno del pattinaggio fa flop a Milano Cortina

44 minuti fa

Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio

1 ora fa

Napoli, 14enne morto per crollo in Galleria Umberto I: le tre condanne diventano definitive

2 ore fa

Fullkrug tocca di mano, Rabiot segna: gol annullato al Milan contro il Pisa

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio