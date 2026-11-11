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Francia, Mbappé in dubbio contro l’Italia: niente allenamento alla vigilia

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(Adnkronos) – Allarme Kylian Mbappé in casa Francia. L’attaccante del Real Madrid non ha preso parte all’allenamento di questa mattina alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma domani al Meazza e valida per la quinta giornata del gruppo A di Nations League. Il numero 10 dei Bleus è rimasto nelle mani dei fisioterapisti, facendo scattare i dubbi sulla sua disponibilità per il match contro gli Azzurri. 

Una situazione che tiene in apprensione il ct Zinedine Zidane, deciso a puntare sul proprio capitano dopo le recenti tensioni legate alle scelte tattiche e al ruolo da ricoprire in campo. In conferenza stampa, il tecnico aveva anticipato che Mbappé sarebbe stato schierato nella sua posizione preferita, ovvero da punta centrale. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva. Lo staff medico francese valuterà le condizioni del fuoriclasse nelle prossime ore. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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