(Adnkronos) – “La proposta di Macron non è né la regola d’oro per come è intesa da noi economisti, cioè la regola per cui si scomputano gli investimenti dal calcolo del limite del deficit, né il tetto dello 0,35% che ha la Germania. È una terza via che in realtà è simile alla regola di bilancio europea”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos Francesco Saraceno, direttore di dipartimento all’Ife, centro di ricerca in economia di Sciences Po, commentando la proposta del presidente francese di introdurre un limite per legge al deficit di bilancio. Misura che riprenderebbe un vecchio progetto di legge costituzionale – già approvato da entrambe le Camere nel 2011, alla fine del mandato di Nicolas Sarkozy – ma che non è mai stato portato a termine.

Saraceno mette in guardia da cosa significhi veramente questa misura. Nel concreto, fisserebbe una legge quadro della durata di tre anni, che “determinerà una traiettoria massima di evoluzione della spesa”, non è quindi previsto un limite preciso al deficit. “Le leggi di bilancio dei tre anni successivi dovrebbero poi far crescere la spesa entro questa traiettoria massima che è stata definita dalla legge quadro, in alternativa il rischio è di essere censurati dal Consiglio Costituzionale”, spiega Saraceno.

È un’introiezione della regola europea, perché anche questa stabilisce un aumento massimo della spesa. “Di fatto non cambierebbe granché: la Francia deve infatti già rispettare la direttiva dell’Unione Europea”. La riforma, che per diventare realtà deve prima essere approvata a maggioranza dai tre quinti dei deputati e dei senatori riuniti in Congresso a Versailles (che, secondo le informazioni, potrebbe riunirsi già in gennaio), è “un ultimo tentativo di Emmanuel Macron di esistere in questa fase crepuscolare del suo mandato”, sostiene l’economista. L’idea è condivisa dal suo collega Éric Heyer che, alla televisione Bfm, ha dichiarato che “dal 2024, a livello europeo, la Francia si è già impegnata in un percorso pluriennale e quindi la regola d’oro non comporta alcun cambiamento dal punto di vista economico, ma piuttosto istituzionale”.

Rispetto a quella europea, però, la riforma francese è più restrittiva. “La regola europea ha una traiettoria di spesa netta, cioè al netto degli interessi – prosegue Saraceno – La regola d’oro alla francese invece non prevede questo punto, quindi se aumentassero le spese per interessi, lo Stato dovrebbe ridurre altre poste di bilancio”.

C’è però un altro elemento da sottolineare, secondo l’economista: “tutto ciò rischia di essere un grande esercizio di fumo negli occhi perché non esiste nessun obbligo di scrivere la legge quadro”. La riforma dipenderà, insomma, dalla futura maggioranza parlamentare: se l’Assemblea Nazionale avrà una maggioranza chiara, infatti, deciderà facilmente i limiti della legge quadro. In alternativa, “se il Parlamento resterà instabile come dal 2022 a oggi, la regola d’oro potrebbe creare un contesto in cui è un po’ più facile per il governo rimanere dentro certi limiti. Potrebbe, insomma, essere una ciambella di salvataggio in assenza di una maggioranza chiara”.

È proprio a quest’ultimo punto che si sono appellati alcuni consiglieri che, in forma anonima, hanno sostenuto ai microfoni di Franceinfo che la riforma fosse un ultimo tentativo del presidente di imporre stabilità nell’Assemblea Nazionale del 2027. Al di là delle conseguenze future, la dichiarazione di Macron è piaciuta ai mercati francesi, che lunedì hanno aperto registrando un calo del tasso sui titoli di Stato a 10 anni (sceso appena sotto la soglia del 4,8%). Lo spread rispetto al tasso tedesco si è ridotto, passando dall’1,58% all’1,50%. (di Veronica Gennari)

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Pubblicato il 25 Novembre 2026