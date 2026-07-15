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Francia, “diritto aiuto a morire” è legge. Macron: “Impegno mantenuto”

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(Adnkronos) – Il Parlamento francese ha adottato definitivamente la legge sul 'diritto all'aiuto a morire' che consentirà ad alcuni malati gravi di ottenere, in certe condizioni, la somministrazione di un farmaco letale. L'Assemblea nazionale, a cui il governo aveva dato l'ultima parola, ha approvato il testo con 291 voti favorevoli e 241 contrari.  Il presidente Emmanuel Macron, che su questa legge ha investito e che oggi rivendica di aver mantenuto l'impegno preso, ha ringraziato "tutti i deputati per il dibattito costruttivo e rispettoso". "Nel 2022 avevo preso l'impegno di aprire la strada con i francesi. Con serietà, umiltà e nel pieno rispetto della nostra democrazia, questo impegno è stato mantenuto", ha aggiunto.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Luglio 2026

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