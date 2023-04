Francia, bimba di 5 anni trovata morta in un sacco: fermato un ragazzo

(Adnkronos) – Una bambina di cinque anni è stata trovata morta in un sacco di plastica nella città francese di Rambervillers nel dipartimento di Vosges. A darne notizia è 'Le Figaro', aggiungendo che la piccola era scomparsa dal pomeriggio di oggi e che i genitori di origine rumena avevano dato subito l'allarme. Fermato un giovane di "15 o 16 anni" che, scrive il giornale, avrebbe "precedenti per abusi su minori". Anche secondo il quotidiano locale 'Le Républicain Lorrain' la vittima sarebbe stata trovata in un sacco della spazzatura in un appartamento, a un centinaio di metri da casa sua. Secondo il sindaco del comune di 5mila abitanti, Jean-Pierre Michel il giovane soffrirebbe di disturbi psichiatrici. Sarebbe uscito qualche settimana fa da un istituto specializzato.

Pubblicato il 25 Aprile 2023