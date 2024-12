Francia, Bayrou scrive ai ministri uscenti: “Non tutti nella nuova squadra”

(Adnkronos) – Prime indiscrezioni sulla composizione del governo francese guidato da François Bayrou. Secondo quanto anticipato da Bfmtv, l'ex ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin sarà nominato ministro della Giustizia. Anche l'ex ministro socialista (Ps) Manuel Valls nel governo. Il premier francese Bayrou ha intanto annunciato in una lettera ai ministri del governo uscente di aver "cercato di trovare nuovi equilibri", e di aver voluto un governo "più compatto" del precedente. “Questo governo non potrà riprodurre quello precedente. Ho cercato di trovare un nuovo equilibrio”, ha scritto, chiarendo che "molti (di loro)’ "non potranno far parte della nuova squadra", di cui è atteso a breve l'annuncio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2024