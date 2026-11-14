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Francia, attacco hacker a gruppo La Poste: rubati i dati di 22 milioni di persone

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(Adnkronos) – Maileva, piattaforma digitale del gruppo francese La Poste, è stata vittima di un attacco informatico a metà settembre che ha portato al furto dei dati di contatto di 22 milioni di persone, secondo quanto reso noto oggi all’Afp dal principale operatore postale francese, precisando che Maileva “ha notificato l’accaduto alla Commissione nazionale per l’informatica e le libertà civili e ha presentato denuncia”.  

“È in corso un’indagine giudiziaria”, ha aggiunto La Poste, confermando le informazioni pubblicate dai siti specializzati FrenchBreaches e cyberattaque.org, che l’hanno definita “una delle più grandi violazioni di dati in Francia”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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