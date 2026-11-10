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Francesco Silvestro dice addio a Forza Italia e approda alla Lega: “Lascio gli azzurri per un nuovo progetto politico”

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(Adnkronos) – Il senatore Francesco Silvestro dice addio a Forza Italia per approdare alla Lega. “Lascio Forza Italia per intraprendere un nuovo progetto politico”, dice Silvestro all’Adnkronos. 

Imprenditore, eletto con Forza Italia nel 2022 in Campania, Francesco Silvestro è entrato in Forza Italia come militante nel 1998, dove è stato finora coordinatore provinciale a Napoli. In Parlamento ricopre attualmente la carica di presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Con il nuovo ingresso, il gruppo della Lega a Palazzo Madama è ora composto da 30 senatori. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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