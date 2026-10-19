Francesco Colella: “”Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di

“Massima solidarietà, ma soprattutto sono scandalizzato dal fatto che anche certe testate giornalistiche che appartengono a una sinistra che si dice progressista trascurino queste istanze. Questa è la cosa che più di tutte mi fa dispiacere”. Così all’Adnkronos Francesco Colella sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma esprime solidarietà agli autotrasportatori in sciopero nel Sud Italia per il caro carburanti, affrontando poi alcune questioni sociali e il disagio delle nuove generazioni.



Pubblicato il 19 Ottobre 2026