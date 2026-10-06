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Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti, le nozze sabato 10 ottobre a Fabriano: cosa sappiamo

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(Adnkronos) – Svelata la data di uno dei matrimoni più attesi d'autunno: la giornalista del Tg1, Giorgia Cardinaletti, e il compagno Francesco Bechis, collega de Il Messaggero, si sposeranno sabato 10 ottobre a Fabriano: le nozze sono in programma a partire dalle 16 presso la Cattedrale di San Venanzio. Lo ha anticipato Il Resto del Carlino, secondo cui il ricevimento – dopo il rito in chiesa che sarà celebrato da Don Antonio Ivan Esposito – si svolgerà all'hotel a 4 stelle del Marchese del Grillo, in località Rocchetta.  Restano invece top secret altri dettagli, tra cui la lista degli invitati. Classe 1987, Cardinaletti è uno dei volti del Tg1 mentre Francesco Bechis, di otto anni più giovane, è figlio del giornalista Franco
Bechis di cui ha seguito le orme. La relazione tra i due è nata poco più di un anno fa, dopo la rottura della Cardinaletti con Cesare Cremonini, ma la prima foto insieme, come ricostruito da Chi, è arrivata solo lo scorso gennaio. Sono sempre rimasti lontani dai riflettori ma le voci di matrimonio hanno cominciato a diventare sempre più frequenti dopo che al dito della giornalista è comparso a giugno un vistoso anello.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Ottobre 2026

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