(Adnkronos) – Pattinare sul ghiaccio con gli amici o con la propria famiglia dovrebbe essere un’opportunità per tutti.

Con questo obiettivo, oggi a Roma, presso la Pista Polar Park di Mezzocammino, alla presenza di Francesca Lollobrigida, doppio oro ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 e Ambassador dell’iniziativa di Procter & Gamble “Campioni Ogni Giorno”, sono stati consegnati 13 pattini “speciali”, per consentire anche alle persone con disabilità motoria che siedono su sedia a ruote, di vivere l’esperienza del pattinaggio sul ghiaccio. I pattini “speciali”, pedane d’acciaio montate su lame e dotate di un accesso basculante e cinghie a cremagliera per bloccare la sedia a rotelle senza dover spostare la persona, sono una innovazione sviluppata da Polar Park nell’ambito dell’iniziativa “Anyone can skate”. Acquistati da Lo Spirito di Stella ETS, grazie alla donazione di P&G tramite il programma “Campioni Ogni Giorno” con cui promuove in Italia l’accesso alla pratica sportiva per i ragazzi con disabilità, inclusione, socializzazione, saranno destinati a palaghiacci e piste cittadine.

Il tutto è stato reso possibile grazie all’iniziativa “Il sogno scende in pista”, sviluppata da P&G insieme al partner commerciale Lidl che l’ha promossa nei suoi punti vendita in Italia, e ad “Athletes for Good”, il programma del CIO con cui P&G, partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, sostiene a livello mondiale progetti di impatto sociale promossi dagli atleti, in questo caso da Francesca Lollobrigida. “Il ghiaccio è il luogo in cui sono cresciuta come atleta e come persona. Per questo mi piace pensare che possa diventare sempre di più uno spazio aperto a tutti, dove una disabilità non impedisca di condividere con gli altri la gioia di pattinare. Rendere lo sport accessibile significa creare occasioni per stare insieme, divertirsi e sentirsi parte della stessa comunità”, ha dichiarato Francesca Lollobrigida. “L’arrivo dell’inverno significa per tante famiglie e gruppi di amici tornare sulle piste di ghiaccio. Vogliamo contribuire affinché quel momento possa essere davvero di tutti – ha commentato Riccardo Calvi, Senior Director Comunicazione di P&G in Italia. Ringrazio Lo Spirito di Stella ETS, nostro partner prezioso nel percorso di “Campioni Ogni Giorno”, Lidl, un partner con cui condividiamo una forte attenzione alla sostenibilità sociale, e Polar Park, che ha trasformato l’idea dell’inclusione in una soluzione concreta inventando questo speciale pattino. Naturalmente un grazie di cuore va a Francesca Lollobrigida, volto e prima sostenitrice dell’iniziativa: avere al nostro fianco una campionessa, che crede così profondamente nel valore dello sport per tutti, rende questo progetto ancora più significativo”.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026