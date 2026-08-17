Francesca Barra, il viaggio a Bali dopo la morte del padre: “Ho continuato a parlare con lui”

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Francesca Barra è tornata da un viaggio intimo e spirituale per affrontare il lutto per la morte del suo papà, Francesco Michele, scomparso lo scorso giugno. La giornalista, accompagnata dal marito Claudio Santamaria e la figlia Atena, ha trascorso alcune settimane a Bali.

A due mesi dalla perdita, Barra racconta sui social un percorso personale alla ricerca di un modo per elaborare il lutto e convivere con l'assenza: "Non potrò certo dire di aver trovato qui la pace, né un modo per accettare ciò che per il mio cuore resta ancora inaccettabile. Non credo esista un luogo capace di farlo. In queste settimane, però, ho continuato a parlare con lui", racconta Barra a corredo di scatti che ritraggono le sue esperienze sull'isola vulcanica, tra cui un rito di purificazione. Un viaggio per sentire il padre più vicino anche attraverso la sua passione per i viaggi: "Davanti a ogni cosa pensavo a quello che gli avrei sottoposto, perché lui era un viaggiatore, uno studioso e aveva sempre un chiarimento per ogni mio dubbio. Le domande sono rimaste ovviamente senza risposta se non grazie a mia sorella Evita che mi ha inoltrato i giudizi che papà aveva scritto su ogni luogo visitato in Indonesia. Era preciso, ironico e, soprattutto, trovo che avesse perfettamente ragione anche nelle criticità riscontrate e nei confronti con altre tappe. Il suo materiale è davvero prezioso". "Ho analizzato tutto. Una folata di vento quando tutto sembra immobile, un battito d’ali, una farfalla che compare e scompare. Non so se siano segni. Compio tentativi, perché devo ancora imparare una lingua per iniziare un dialogo con l’assenza". Anche gli incontri più simbolici hanno assunto un significato nel suo percorso. Durante una lettura della mano, le è stato suggerito di "imparare a lasciare andare il controllo, l’organizzazione di tutto". Un consiglio che Barra ha accolto con ironia, rivolgendosi al marito: "Claudio, fai tu le valigie e le disferai al ritorno?". Nessuna risposta, ancora una volta, ha scherzato la giornalista. E ha concluso: "Bali non mi ha insegnato qualcosa di rilevante, vorrei poterlo dire, ma non è così. Però non è stata compiuta solo un’azione e questo lo sento perché sono 'in ascolto'"

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Pubblicato il 17 Agosto 2026