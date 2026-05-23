Frana sulla provinciale 130, 100mila euro per ripristinare collegamento con la Campania

La Regione Puglia ripristinerà il collegamento tra Roseto Valfortore e la Campania, interrompendo l’isolamento del territorio provocato dalla frana di inizio aprile, con un intervento da 100mila euro per sbloccare la viabilità alternativa. Inoltre la Provincia di Foggia predisporrà il progetto da 1,5 milioni di euro sul tratto della strada provinciale 130 colpito dalla frana che ha isolato il comune dei Monti Dauni insieme a un’altra frana di minore entità sempre sulla medesima arteria, sul tratto Tertiveri-Alberona. È quanto emerso dall’incontro operativo convocato a Bari dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia Raffaele Piemontese con la sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, e con la partecipazione della dirigente della Sezione Protezione civile regionale, Barbara Valenzano, e del dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali della Provincia di Foggia, Luciano Follieri. Il tratto che sarà ripristinato dalla Regione Puglia “assume un valore strategico – si legge in una nota della Regione – perché consentirà, da subito, di riattivare un collegamento verso la Campania in una fase in cui la SP 130 risulta interrotta anche sul versante campano a causa di ulteriori movimenti franosi. L’intervento permetterà inoltre di restituire accessibilità ad aziende agricole e attività produttive rimaste isolate, avendo perso ogni collegamento con Roseto Valfortore”. “Dal sopralluogo effettuato nelle ore immediatamente successive alla frana dei primi di aprile – dichiara l’assessore Piemontese – abbiamo continuato a seguire la situazione senza mai abbassare l’attenzione: nell’incontro abbiamo definito una scansione chiara di responsabilità, priorità e interventi concreti, subito riattivando la viabilità alternativa, mentre si costruisce il percorso amministrativo e progettuale necessario per l’opera più consistente”.



Pubblicato il 23 Maggio 2026