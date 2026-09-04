Fra William e Harry per ora regna il silenzio, riconciliazione sarà lenta ﻿

(Adnkronos) – Il principe William e Kate Middleton stanno gestendo con discrezione il ritorno del principe Harry e di Meghan Markle nel Regno Unito, dove rimarranno per un "periodo prolungato", dopo oltre sei anni trascorsi in California. I loro figli, Archie e Lilibet, inizieranno la scuola in Gran Bretagna questo mese. La famiglia è arrivata nel Regno Unito la scorsa settimana, ma i dettagli sulla loro casa e sulla scuola rimangono riservati. Mentre una fonte ha recentemente dichiarato a People che il ritorno a casa offre a Harry la "migliore opportunità" per ricucire lo strappo di lunga data con il fratello maggiore, un'altra fonte vicina al principe e alla principessa di Galles ha affermato che la coppia sta adottando un approccio cauto. William e Kate stanno evitando qualsiasi "reazione impulsiva" alla notizia, ha rivelato al tabloid americano la fonte vicina alla coppia. "Stanno tenendo la situazione sotto controllo. È una questione privata, non sentono il bisogno di dire nulla o di manifestare alcunché pubblicamente". La fonte aggiunge che qualsiasi riconciliazione "sarà un processo lento. Avvertono ancora un profondo senso di tradimento". Da parte loro, anche Harry e Meghan sono rimasti in gran parte lontani dai riflettori da quando sono arrivati nel Regno Unito, il 26 agosto. Che se ne sappia, finora il loro ritorno non ha determinato alcuna riunione con il resto della famiglia reale. Il principe Harry aveva già espresso in passato il desiderio di ristabilire i rapporti con la sua famiglia, dichiarando alla Bbc, nel maggio 2025: "Mi piacerebbe molto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare". Tuttavia, dopo anni di rancori tra i due fratelli, probabilmente ci vorrà più della semplice vicinanza geografica per farli riavvicinare. Harry ha fatto dei passi avanti per ricucire il rapporto con suo padre, Re Carlo. Assieme alla sua famiglia, ha incontrato il monarca e la Regina Camilla a Highgrove House a luglio, segnando la prima volta in quattro anni che il Re ha visto Meghan, Archie e Lilibet. Una fonte ha dichiarato a People che Re Carlo "vorrebbe, prima o poi, vedere i suoi figli insieme. Questa è la migliore opportunità che abbiamo avuto negli ultimi anni". Ma la situazione tra William e Harry è rimasta in una fase di stallo, a quanto pare, senza contatti da anni. Una fonte che conosce entrambi i fratelli ha aggiunto: "A dire il vero, pensavo che la situazione si sarebbe un po' calmata. Ma non c'è stato alcun progresso, soprattutto da parte di William. Non c'è alcun contatto". Lunedì scorso ricorreva l'anniversario della morte della principessa Diana, avvenuta il 31 agosto 1997, e, come negli anni passati, gli esperti di questioni reali hanno riflettuto su come l'assenza della madre abbia influito sulla frattura tra William e Harry nei quasi 30 anni trascorsi dalla sua scomparsa. Il biografo della principessa, Andrew Morton, lo scorso anno dichiarò a People che "Diana diceva sempre di aver avuto due figli maschi per un motivo: il più giovane avrebbe sostenuto il maggiore nel compito solitario di futuro re. Non c'è dubbio che Diana avrebbe cercato di fare da paciere tra di loro. Se fosse stata ancora in vita, avrebbero risolto le cose in modo diverso".

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Pubblicato il 4 Settembre 2026