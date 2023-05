Fotovoltaico, la Puglia perde il primato nazionale per potenza installata

La Puglia perde il primato nazionale per potenza installata da fonte solare. La Lombardia produce 3,15 gigawatt, contro i 3,05 gigawatt della Puglia: è quanto emerge da uno studio presentato ieri dal data analyst Davide Stasi che ha tracciato il quadro statistico del settore fotovoltaico, illustrandone le caratteristiche, la diffusione e gli impieghi degli impianti in esercizio: dalla numerosità alla potenza e relativa produzione a livello nazionale, regionale e provinciale, con approfondimenti specifici su dimensioni dei pannelli, tensione di connessione, tipologia di installazione, settore di attività, autoconsumo ed ore di utilizzazione.

Ieri, a Foggia, nella sala del Tribunale, palazzo Dogana, si è tenuto il convegno sul «Ruolo del condominio nella transizione energetica: autoconsumo collettivo e comunità energetiche» nel corso del quale si sono confrontati esperti, professionisti e tecnici. L’incontro promosso dalla sezione di Capitanata dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci), con il patrocinio degli ordini professionali (commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, architetti, geometri), ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulla situazione.

Nel corso del 2022 sono stati installati in Italia circa 210mila impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 2.490 megawatt. La potenza installata complessiva in esercizio ammonta a 25.064 megawatt, in aumento del 10,9 per cento rispetto al 2021. La produzione registrata nell’anno è pari invece a 28.121 gigawattora; in questo caso, l’aumento rispetto al 2021 è pari a +12,3 per cento.

Gli impianti totali in Italia sono 1.225.431. Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 20 chilowattora costituiscono il 93 per cento del totale in termini di numerosità e il 26 per cento in termini di potenza; la taglia media degli impianti è poco superiore a 20 chilowattora.

Due regioni concentrano il 30,9 per cento degli impianti installati sul territorio nazionale (Lombardia e Veneto, rispettivamente con 199.637 e 179.089 impianti).

Con gli impianti realizzati nel corso dell’ultimo anno, il primato nazionale in termini di potenza installata è rilevato in Lombardia (3,15 gigawatt, pari al 12,6 per cento del totale nazionale), che supera per la prima volta la Puglia (3,05 gigawatt), fino al 2021 la regione che deteneva la quota maggiore di capacità fotovoltaica; in Puglia si rileva comunque la dimensione media degli impianti più elevata (43 chilowattora).

Nelle regioni del Nord risultano installati il 55 per cento degli impianti in esercizio in Italia, al Centro il 17 per cento, al Sud il restante 28 per cento. Le regioni con il maggior numero di impianti sono Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio.

La potenza complessivamente installata si concentra per il 45,1 per cento nelle regioni settentrionali, per il 36,8 per cento in quelle meridionali, per il restante 18,1 per cento in quelle centrali. In termini di contributo alla potenza complessiva nazionale, il più elevato si rileva in Lombardia (12,6 per cento), che supera per la prima volta la Puglia (12,2 per cento); seguono Emilia Romagna (10 per cento) e Veneto (9,9 per cento).

In termini di contributo alla potenza fotovoltaica nazionale, Lecce detiene il primato nazionale (3 per cento del totale) seguita da Foggia, Brescia e Cuneo, tutte con il 2,6 per cento della potenza complessiva. Le province di Viterbo e Roma insieme costituiscono il 4,7 per cento della potenza nazionale, nonché il 26 per cento della potenza totale del Centro Italia.



Pubblicato il 20 Maggio 2023