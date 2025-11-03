Foto di vip nude create con Ia, aperta un’inchiesta

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un’inchiesta in relazione al caso delle immagini, generate con l’Intelligenza artificiale, in cui giornaliste e donne del mondo dello spettacolo appaiono nude. Immagini poi pubblicate su un sito per adulti. All’attenzione dei pm di piazzale Clodio ci sono alcune denunce fra cui quella della giornalista Francesca Barra. Nel fascicolo avviato si procede per il reato 612 quater del Codice penale sull’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistema di Intelligenza artificiale. Fattispecie introdotta lo scorso ottobre che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

Pubblicato il 3 Novembre 2025