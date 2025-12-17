Attualità

Foto della figlia minore sui social, prosciolta Clizia Incorvaia

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ stata prosciolta al termine dell’udienza predibattimentale Clizia Incorvaia accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre.  La denuncia era stata presentata proprio dall’ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni e dopo gli accertamenti della procura di Roma era arrivata la citazione diretta a giudizio. Oggi in udienza la procura ha sollecitato invece il proscioglimento, richiesta accolta dal giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere. "Aspettiamo di leggere le motivazioni fermo restando che il tribunale civile ha emesso un’ordinanza di divieto di pubblicazione delle foto senza il preventivo consenso del padre", spiega all’Adnkronos l’avvocato Maria Paola Marro, legale del cantante. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mare ‘rosso sangue’ in Iran, lo spettacolo sull’isola di Hormuz

8 minuti fa

Trenord, completato piano rinnovo flotta: entra in servizio ultimo dei 214 treni nuovi

35 minuti fa

Edoardo Vianello: “Vanoni? Sopravvalutata, non era una persona sincera”

50 minuti fa

Vodafone down, problemi oggi 17 dicembre

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio