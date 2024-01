Forza Italia torna a congresso vent’anni dopo

Ritorna vent’anni dopo a Foggia il congresso provinciale di Forza Italia. L’ultimo risale al 2003 quando fu eletto segretario il compianto senatore Carmelo Morra. Si svolgerà il prossimo 21 gennaio presso la Città del Cinema.

In tutta la Puglia saranno oltre novemila gli iscritti che vi parteciperanno. Eleggeranno i nuovi coordinatori provinciali e di grande città, i componenti dei coordinamenti e i delegati a quello nazionale previsto a Roma il 24 e 25 febbraio. Il coordinatore pugliese del partito Mauro D’Attis ha ringraziato il collega Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell’organizzazione, e tutti i coordinatori della Puglia “per aver collaborato alla definizione del calendario secondo i tempi previsti dalla segreteria nazionale”.

Per la Capitanata non ci sono ancora candidature ufficiali per alla segreteria, l’uscente Raffaele Di Mauro non sembra intenzionato a ripresentarsi nonostante sia fra quelli più “anziani” in quanto a militanza. È azzurro sin dagli esordi a metà anni ’90, nel 2003 era nelle file giovanili come vice.

In base al regolamento, i nomi possono essere presentati al massino fino a 48 ore prima dei lavori congressuali.

È noto che le mozioni, al momento, siano almeno due. Una fa capo al consigliere regionale Paolo Dell’Erba, che ha già espresso la sua intenzione di candidarsi in un’intervista al Quotidiano di Foggia. È vicino sia al sindaco di Apricena Antonio Potenza che all’ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice. L’altra se la intesta il consigliere regionale Napoleone Cera, di San Marco in Lamis, che in una lettera aperta a Tajani, ha invocato nuovamente, qualche giorno fa, attenzione contro una possibile “opa” sul partito ad opera del suo collega Dell’Erba. Fra questi due fronti ci sono i tesserati di Raffale Di Mauro che potrebbero essere l’ago della bilancia.

Il congresso è la chiave di volta per una serie di futuri appuntamenti elettorali, le amministrative a Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo- per citare solo alcuni centri che prevedono il ballottaggio- e le europee.

“Portare il partito al congresso unito e forte intorno alle figure di Tajani e D’Attis”, auspica Raffaele Di Mauro. Tuttavia l’orizzonte verso cui si apprestano gli azzurri in Capitanata è offuscato da contrasti interni finora non ricomposti. Se venisse sancita una spaccatura, anche per l’elezione di un segretario gradito a una parte e non all’altra, si potrebbe andare verso l’addio di qualcuno delle sue punte diamante. Sono almeno quattro i riferimenti. Oltre Dell’Erba, Cera e Di Mauro c’è Giandiego Gatta, il parlamentare in aperto contrasto con l’ex sindaco Rotice. Nell’attesa di contarsi al congresso, sono molte le voci che danno Napoleone Cera verso l’approdo nella Lega e, se non fosse questa la meta, comunque è chiaro dalle sue note stampa quanto siano ormai logorati i suoi legami politici con Forza Italia. Tace, nel frattempo, Giandiego Gatta. Ci penserà il congresso a sanare o a dividere.

Paola Lucino



Pubblicato il 3 Gennaio 2024