Forza Italia, Schifani: “Accolgo con piacere Cancelleri”

(Adnkronos) – "Forza Italia è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarlo Cancelleri che è stato un avversario di stile e che io accolgo con piacere. Cancelleri è stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell'interesse della Sicilia". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel suo intervento alla convention di Forza Italia organizzata al teatro Politeama di Palermo. Un'affermazione che è stata accolta dagli applausi della platea. Cancelleri, ex grillino, seduto in seconda fila, si è alzato in piedi e ha ringraziato. L'ex ministro del governo Conte nei giorni scorsi ha annunciato l'addio ai pentastellati. Durissimo il post di Alessandro Di Battista: "In queste ore Cancelleri (che ha abbandonato il Movimento non per ragioni politiche ma solo perché non gli hanno permesso di candidarsi ancora una volta) sta partecipando alla convention di Forza Italia a Palermo. È forse questa l’evoluzione che non sono riuscito a comprendere? Guardate. Cancelleri è seduto dietro Schifani. Ricordo quello che diceva sia pubblicamente che privatamente di Schifani stesso. Che parabola indegna. Io mi vergognerei come un ladro al suo posto". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2023