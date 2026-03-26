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Forza Italia, Marina Berlusconi: “Grande stima per Stefania Craxi, da tempo sostengo apertura classe dirigente”

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(Adnkronos) – La presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, da tempo sostiene una sempre maggiore apertura della classe dirigente di Forza Italia e ha grande stima per Stefania Craxi. Lo riferiscono all'Adnkronos ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi, dopo il passaggio di consegne al gruppo azzurro del Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi. Le stesse fonti sottolineano che la decisione dell'avvicendamento è un'iniziativa del gruppo parlamentare.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Marzo 2026

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