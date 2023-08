Forza Italia, a febbraio 2024 il primo congresso senza Berlusconi

(Adnkronos) – La segreteria nazionale di Forza Italia ha votato all'unanimità per dare mandato al segretario Antonio Tajani di convocare il Congresso nazionale il 24-25 febbraio 2024. Le date, a quanto si apprende, potrebbero subire variazioni in caso di appuntamenti elettorali. C'è stato il voto unanime anche a favore del nome di Adriano Galliani com candidato azzurro alle suppletive di Monza. Inoltre, nel nuovo organigramma della Forza Italia targata Antonio Tajani c'è anche Gregorio Fontana, storico esponente azzurro ed ex parlamentare, già responsabile organizzazione del movimento nella precedente legislatura. Fontana è stato nominano oggi dalla segreteria nuovo responsabile del settore 'Principi, valori e memoria storica di Fi' con il compito di curare l'archivio e la banca dati documentale, per valorizzare la storia e i principi fondamentali del Movimento della sua figura di riferimento, il presidente Silvio Berlusconi. Il vecchio settore dell'organizzazione guidato da Fontana, dimissionario dal gennaio scorso, è stato ora diviso in tre articolazioni le 'tessere' a Tullio Ferrante, fedelissimo di Marta Fascina; la macchina elettorale ad Alssandro Battilocchio e la 'macchina' di Fi a Francesco Battistoni. Inoltre Francesco Battistoni dovrebbe andare all'organizzazione del partito, Raffaele Nevi fare il portavoce e Alessandro Battilocchio essere nominato responsabile nazionale elettorale. I due nomi sarebbero stati proposti da Antonio Tajani alla Segreteria nazionale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2023