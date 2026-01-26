Forza Horizon 6 sceglie il Giappone, a maggio su console e PC

(Adnkronos) – Xbox Game Studios e Playground Games hanno ufficializzato il debutto di Forza Horizon 6, fissato per il prossimo 19 maggio su Xbox Series X|S e PC, con disponibilità immediata nel catalogo Game Pass. La notizia più rilevante sul fronte della distribuzione riguarda l'apertura al mondo Sony, con il titolo che approderà su PlayStation 5 nel corso del 2026. L'offerta commerciale si divide tra la versione Standard e la Premium; quest'ultima garantisce l'accesso anticipato al 15 maggio, oltre a includere due espansioni post-lancio, il pacchetto "Italian Passion" e lo status di VIP per accelerare i progressi all'interno del festival. L'ambientazione si sposta tra i paesaggi del Sol Levante, offrendo una mappa che punta sulla verticalità e sulla densità urbana di Tokyo, descritta come l'area cittadina più estesa mai apparsa nel franchise. Il parco auto al lancio supererà le 550 vetture reali, con una particolare attenzione ai classici del mercato interno giapponese e alla nuova Toyota GR GT del 2025, scelta come auto di copertina. La struttura della campagna trasforma il giocatore da semplice turista a leggenda del festival attraverso il superamento di sfide specifiche, tra cui le iconiche battaglie Touge in montagna e la scalata dei ranghi per accedere alla Legend Island, una zona esclusiva riservata ai piloti più esperti. Sul piano delle meccaniche secondarie, il titolo introduce la possibilità di acquistare residenze di lusso dotate di garage interamente personalizzabili, dove esporre la propria collezione. L'editor creativo si evolve in Horizon CoLab, permettendo agli utenti di costruire eventi e strutture in modalità cooperativa in qualsiasi punto della mappa. Sotto il profilo tecnico, l'esperienza è supportata da un sistema di modellazione acustica rinnovato e da animazioni dello sterzo aggiornate a 540 gradi di rotazione. Grande enfasi è stata posta anche sull'accessibilità, con l'integrazione di radar di prossimità e sistemi di guida assistita avanzata per rendere la competizione aperta a ogni tipologia di utente.

Pubblicato il 26 Gennaio 2026