(Adnkronos) – Entra nel vivo ad Arezzo la 21esima edizione del Forum Risk Management in Sanità, dedicata al tema ‘Dopo il Pnrr quale Sanità: equità, qualità e prossimità delle cure, sanità digitale’. Protagonista della seconda giornata è stato il nuovo Piano sanitario nazionale. “Quelli del Forum sono giorni di assoluto confronto, con le Regioni, prima di tutto, che sono il fulcro perché l’operatività sul territorio nazionale è legata, di fatto, alla loro azione”, ha dichiarato Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute. “Il ministero vigila, coordina, dà impulsi – ha aggiunto – ma siamo nelle mani dei presidenti di Regione e della gestione regionale se vogliamo arrivare direttamente al letto del paziente. Dopo vent’anni si scrive per la prima volta il Piano sanitario nazionale che rappresenta una risposta al sistema sanitario nazionale per come lo vuole questo Governo, per come lo intende questo ministro, Orazio Schillaci, e che affronta vari temi, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino agli Ospedali di comunità che sono un grande investimento, su cui il Governo ha puntato e che stanno iniziando a dare i loro frutti”.

Sul fronte regionale, l’assessora alla Salute della Regione Toscana Monia Monni ha osservato che in questo piano sanitario “non c’è, ma deve esserci, la risposta economico-finanziaria. Già con questa non hanno coperto i nuovi bisogni: sarebbe inutile fare una programmazione, anche innovativa, accanto alla quale non ci siano risorse per sostenerla”. In passato le porte d’accesso al sistema sanitario erano rappresentate dal medico di medicina generale e dal pronto soccorso, ma oggi, come ha spiegato l’assessora, “abbiamo anche tante Case della comunità, e queste porte devono comunicare fra di loro, le équipe degli ospedali devono spostarsi nel territorio e le équipe delle Case della comunità devono entrare nelle case delle persone, perché noi abbiamo bisogno di far diventare la casa sempre di più un luogo di cura”.

In mattinata, durante l’incontro ‘Investire in Salute. Benessere delle persone, sviluppo tecnologico e nuova economia’, il presidente di Leonardo, Francesco Macrì, ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza informatica. “I dati che riguardano l’ambito sanitario sono importantissimi, non solo per sviluppare la ricerca e impiegarli con la velocità e la capacità del supercalcolo, ma sono anche qualcosa da proteggere. Sono di pochi mesi fa – ha ricordato – l’attacco a un policlinico di Trieste, dove sono stati pubblicati i dati sanitari, e un altro attacco a un fornitore che garantiva il plasma a una struttura sanitaria. Ci sono accadimenti continui che minacciano anche l’ambito sanitario. Leonardo esprime competenze elevatissime con le proprie infrastrutture, a partire dal Cyber Center di Chieti e dal Davinci, il super computer di Genova, due infrastrutture della conoscenza che proteggono e aiutano anche la ricerca”, ha concluso.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026