Forum Provinciale del Terzo Settore, Antonio Anzivino confermato portavoce

Sarà ancora Antonio Anzivino il portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore di Foggia. Lo ha deciso l’assemblea delle organizzazioni aderenti, riunitasi lo scorso 10 giugno nella sede del CSV Foggia per il rinnovo degli organismi associativi.

Accanto ad Anzivino, l’assemblea ha confermato nel Coordinamento Michelangelo Rubino, Tonino Soldo e Rita Amatore, ai quali si affianca Latifa Mouaffaq, nuova componente. Rinnovato anche il Comitato dei Garanti, composto da Nicola Ciociola, Tiziana Giallella e Domenico Rizzi.

Il Forum Provinciale del Terzo Settore rappresenta un organismo di coordinamento e rappresentanza delle realtà associative della Capitanata. Svolge un ruolo di interlocuzione con le istituzioni locali e contribuisce ai processi di programmazione sociale del territorio. In particolare, segue i percorsi di concertazione legati ai nove Piani Sociali di Zona della provincia, promuove il coinvolgimento degli enti nelle politiche pubbliche e sostiene la costruzione di reti e collaborazioni tra organizzazioni.

Tra le attività portate avanti figurano il confronto con gli enti pubblici sui temi del welfare, dell’inclusione sociale e delle politiche giovanili; la partecipazione ai tavoli promossi dal Forum del Terzo Settore della Puglia e la collaborazione con il CSV Foggia per iniziative finalizzate a rafforzare la presenza e la capacità di incidere del Terzo Settore nella vita delle comunità.

Il rinnovo degli organismi arriva in una fase caratterizzata da importanti sfide per il mondo associativo, chiamato a confrontarsi con i cambiamenti normativi, con i processi di amministrazione condivisa e con la crescente domanda di partecipazione proveniente dai territori.



Pubblicato il 12 Giugno 2026