Forti turbolenze su volo Londra-Singapore, un morto e 30 feriti

(Adnkronos) – E' di un morto e oltre trenta feriti il bilancio delle forti turbolenze che hanno interessato il volo della Singapore Airlines in viaggio da Londra a Singapore. L'aereo, un Boeing 777-300ER, è stato dirottato verso Bangkok ed è atterrato alle 15 e 45 ora locale. Sul volo viaggiavano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, ha spiegato la compagnia in una nota. "La Singapore Airlines porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del deceduto'', si legge. L'aereo aveva lasciato il Regno Unito lunedì sera alle 22:17 ora locale. Tuttavia, secondo quanto riferito, il volo SQ321 ha incontrato gravi turbolenze mentre entrava nello spazio aereo della regione, che attualmente sta attraversando temporali tropicali estremi, ed è stato fatto atterrare all'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok, in Thailandia. L'arrivo era previsto all'aeroporto Changi di Singapore alle 18:10 ora locale (11:10 ora del Regno Unito). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2024