Forti temporali, grandine e vento: allerta meteo per oggi lunedì 3 luglio

(Adnkronos) – In attesa del ritorno del cado africano, le previsioni meteo parlano di temporali almeno fino a giovedì in particolare nelle aree del Centro-Nord. Come segnala ilmeteo.it, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalle prime ore di Lunedì 3 Luglio, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Nord e su Toscana orientale e settentrionale, Umbria, Marche, Lazio orientale ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Luglio 2023