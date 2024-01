Fortezza svevo-angioina, il gabbiotto al vaglio del tavolo di esperti

È stato rinviato l’incontro fra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza per la questione del gabbiotto presso la fortezza svevo-angioina di Lucera. “Stiamo cercando di coinvolgere più soggetti, i progettisti, il responsabile unico del procedimento, l’università di Foggia”, dice il sindaco Giuseppe Pitta. Nei giorni scorsi, l’associazione “Lucera non tace” aveva posto delle domande al primo cittadino in una conferenza stampa. Fra i temi sollevati, quello della scadenza del finanziamento Gal, 250mila euro per far sorgere l’info point. “La rendicontazione dovrà essere fatta entro marzo- aprile”, dice Pitta.

La questione di dotare di servizi igienici il gabbiotto si lega anche alla questione dei finanziamenti: “Nel progetto inziale non erano previsti anche perché, il finanziamento Gal pervenuto era inferiore a quello sperato. Ora di questo stiamo ragionando con la Soprintendenza e con l’Acquedotto, cercando una collocazione meno critica o pensando a una riduzione della criticità del gabbiotto senza cambiare la collocazione”.

La proposta di Lnt riguardava anche la possibilità di “esproprio d’urgenza” del piazzale A. Cuomo, che potrebbe diventare, nell’idea dell’associazione, anche hub logistico di accoglienza dei pullman dei visitatori, la sede di punti di ristoro, dei servizi igienico-sanitari pubblici per i visitatori e il personale e la sede dell’Info Point.

“Ma come lo immaginano dal punto di vista giuridico un esproprio d’urgenza per pubblica utilità? Sulle procedure di questo genere Lucera ha già pagato tanto per altre cose, vedi negli anni addietro per la 167. Non c’è nel progetto originario non c’è. E poi che controllo si può avere, così a distanza, dell’ingresso?”.



Pubblicato il 18 Gennaio 2024