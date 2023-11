(Adnkronos) – Una donna è morta a Roma dopo essere stata travolta da un albero caduto per il forte vento in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 60, nel quartiere Monteverde. Sul posto gli agenti della Polizia Locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Novembre 2023