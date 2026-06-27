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Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro, rende noto lo Usgs (U.S. Geological Survey), è stato registrato nel nordest del Paese a una profondità di oltre 208 chilometri. Il sisma ha colpito le province dell'est dell'Afghanistan, in particolare quelle di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite da giornalisti dell'agenzia Afp a Kabul e anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Giugno 2026

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