Forte e chiaro ‘no’ all’Italia spezzatino: assemblea e percorso comune

Forte e chiaro il ‘no’ all’Italia ‘spezzatino’ con un appello e proposta di un’assemblea pubblica, aperta a tutte le forze sociali, politiche e istituzionali della regione Puglia, per un confronto che conduca a una manifestazione contro il progetto di autonomia differenziata approvato dal Consiglio dei Ministri. È la proposta che lancia il vasto fronte di associazioni, capeggiato da Cgil/Puglia, che ha sottoscritto a gennaio un patto di consultazione e che vanta tra le altre Anpi, Arci, Libera, Avviso Pubblico, Rete della Conoscenza, Legacoop. L’appuntamento è dopodomani, sabato 11 febbraio a Bari, presso la sede regionale della Cgil in via Calace, a partire dalle nove. “Contro l’autonomia differenziata. A Difesa della Costituzione, dell’unità del Paese e della centralità del Parlamento” è il titolo dell’appello. Perché quel progetto di riforma a detta dei promotori “costituisce un attacco all’unitarietà dei diritti sociali e non procede nell’indirizzo della indispensabile riduzione dei gravi divari territoriali”. Non un’azione politica e sociale solo “contro” ma propositiva, “per uno sviluppo del Sud e una coesione sociale e territoriale che farebbe dell’Italia un paese più giusto e più forte”. Invece alle condizioni date “si andrebbe a cristallizzare un sistema di disuguaglianze sociali ed economiche che non ha confronti in nessun altro paese europeo e che sono alla base della scelta dell’Unione europea di destinare all’Italia la quota più ingente di risorse del piano Next Generation, tradotte in progettualità e interventi nel nostro PNRR. Un atto politicamente grave, quello del Governo, in uno scenario di crisi internazionale che reclama risposte unitarie su diversi aspetti strategici per lo sviluppo e i diritti sociali e civili: dalle politiche energetiche a quelle del lavoro, dalla sanità allo sviluppo industriale, dall’istruzione alla mobilità. Allarme che aumenta, rispetto agli assetti istituzionali e di equilibrio tra poteri dello Stato, se all’autonomia si affiancasse un percorso relativo al presidenzialismo che andrebbe a stravolgere la Costituzione”. L’ispirazione parte dai principi di cooperazione, solidarietà e coesione, nonché di unità giuridica ed economica che permeano la nostra Carta e non per sterile contrapposizione territoriale – mettono in chiaro i promotori dell’appello – fermamente contrari all’ipotesi di autonomia differenziata in costruzione. Ed ecco, dunque, l’appello all’associazionismo, alla politica e alle istituzioni pugliesi affinché, nella nostra bella regione, si possa estendere una mobilitazione in grado di informare e coinvolgere sempre più tutti i cittadini, a difesa dell’unità del Paese e a garanzia di uguaglianza di diritti a prescindere da dove si nasca o viva, fino alla definizione di una grande iniziativa pubblica da tenere in Puglia nelle prossime settimane”. Da qui l’invito, al fine di sostenere un percorso comune organizzativo e di mobilitazione, l’invito a sottoscrivere l’appello e a partecipare a un’assemblea pubblica sottoscritto -tra gli altri – da Action Aid – Anpi – Antigone – Arci – Sindaci del Sud Italia – Recovery Sud – Auser Puglia – Avviso Pubblico Puglia – Casa delle Donne del Mediterraneo Puglia – Comitato “Io Accolgo Puglia” – Comitato per la Democrazia Costituente Puglia – Federconsumatori Puglia – Forum per cambiare l’ordine delle cose Puglia – Forum Terzo Settore Puglia.

Antonio De Luigi

