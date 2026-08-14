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Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade e batte testa sul marciapiede: ricoverato

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(Adnkronos) –
Massimo Boldi cade, batte la testa e viene ricoverato. L'attore 81enne è stato protagonista di una caduta a Forte dei Marmi ed è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di giovedì 13 agosto davanti al caffè Principe, mentre Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici, riporta il sito del quotidiano Il Tirreno.   Non è chiaro se l’attore abbia avuto un malore o meno. Si sa solo che è caduto rovinosamente sul marciapiede, battendo la testa. L'attore è stato immediatamente soccorso dal personale del Principe, oltre che dai suoi amici che hanno allertato il 118. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno deciso di portare l’attore al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Considerata la dinamica dell’accaduto e il fatto che l’attore aveva battuto la testa, è stato deciso il trasferimento all’ospedale di Livorno. Boldi sarà sottoposto agli accertamenti medici necessari, anche se le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazioni particolari. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Agosto 2026

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