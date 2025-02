Formula 1, test Bahrain: Antonelli al comando, Hamilton quinto

(Adnkronos) –

Andrea Kimi Antonelli non perde tempo e parte in quinta. Il rookie italiano della Mercedes oggi 26 febbraio chiude al comando la prima mattinata di test 2025 in Bahrain. Il 18enne bolognese ha girato in 1:31.428: per lui, una sessione liscia e senza troppe difficoltà (al netto dei tempi, poco indicativi in questa tipologia di test). Al secondo posto c'è Lawson (Red Bull), poi Albon (Williams), Tsunoda (Racing Bulls) e la Ferrari di Hamilton. Per l'inglese, sette volte campione del mondo, 69 giri e indicazioni già importanti. Per la Rossa, c'è ancora lavoro da fare sul set-up. Ecco la classifica dopo la prima sessione di test sulla pista di Sakhir:

Antonelli (Mercedes) 1'31"428 Lawson (Red Bull) a 1 decimo Albon (Williams) a 1 decimo Tsunoda (Racing Bulls) a 1 decimo

Hamilton (Ferrari) a 4 decimi Doohan (Alpine) a 4 decimi Alonso (Aston Martin) a 4 decimi Piastri (McLaren) a 6 decimi Hulkenberg (Sauber) a 7 decimi Bearman (Haas) a 4 secondi

Dalle 13 alle 17 la seconda sessione, con gli altri piloti titolari dei team che proveranno le nuove monoposto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Febbraio 2025