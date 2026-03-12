Attualità

Formula 1, si corre in Cina: dalle qualifiche alla gara, orari e dove vedere Gp Shanghai

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Da domani, venerdì 13 marzo, a domenica 15 marzo si corre sul circuito di Shanghai per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, gara vinta da George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Dalle prove libere al Gp, passando per qualifiche e gara sprint, ecco orario e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend cinese in tv e streaming.  Ecco il programma e tutti gli orari del Gp di Cina:  
Notte giovedì 12 – venerdì 13 marzo
 Ore 4.30: F1 – Prove Libere 1 Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint  
Notte venerdì 13 – sabato 14 marzo
  Ore 4: F1 – Sprint Ore 8: F1 – Qualifiche  
Notte sabato 14 – domenica 15 marzo
 Ore 8: F1 – Gara 
Dove vedere il Gp di Cina in Formula 1? Tutti gli appuntamenti del weekend saranno visibili su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now. Su TV8 (e in streaming su Tv8.it) saranno trasmesse in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint.  
