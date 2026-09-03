Formula 1, si corre a Monza: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gran Premio d’Italia in chiaro

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1 con il Gp di Monza. Da domani, venerdì 4 settembre, a domenica 6 settembre, si corre la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia. In testa al Mondiale piloti c'è Andrea Kimi Antonelli con la sua Mercedes (a 242 punti, contro i 183 del compagno di squadra George Russell e di Lewis Hamilton), che però partirà dall'ultima posizione in griglia per scontare una penalità. Attesa per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che monteranno una nuova power unit nel weekend di casa. Dalle libere al Gran Premio, passando per le qualifiche del sabato, ecco tutti gli orari e il programma del Gp di Monza. Ecco il programma e gli orari del Gran Premio d'Italia:

Venerdì 4 settembre

Ore 12.30: Prove Libere 1 Ore 16: Prove Libere 2

Sabato 5 settembre

Ore 12.30: Prove Libere 3 Ore 16: Qualifiche

Domenica 6 settembre

Ore 15: Gara Il Gp di Monza verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 (per quanto riguarda qualifiche e gara). Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d'Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now e su Tv8.it (sempre qualifiche e gara).

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Pubblicato il 3 Settembre 2026